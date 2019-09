Caravan door harde wind in water geblazen in Schoorl

SCHOORL - De harde wind die gisteren over de provincie raasde, heeft op de Kanaalkade in Schoorl een caravan in het water geblazen.

Volgens NH-weerman Jan Visser waren er gisteravond windstoten van zo'n 90 kilometer per uur te bemerken in de provincie. Gasten van een nabijgelegen restaurant aan de Rijksweg zagen hoe de caravan door de stormachtige wind werd meegenomen en in het water belandde.

De gasten belden nog met 112, maar de sleurhut lag al in meerdere stukken in het water en kan als verloren worden beschouwd.

Windhoos

Ook zuidelijker in de provincie ging het gisteren los: over Boesingheliede trok mogelijk een windhoos, waarna er vele takken en dakpannen op de weg belandden.