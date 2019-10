Alkmaar Ontzet begint met feestelijk ontbijt voor basisschoolkinderen: "Ik ben een trotse Alkmaarder"

ALKMAAR - Het is feest in Alkmaar! Vandaag wordt gevierd dat de stad in 1573 de Spanjaarden versloeg tijdens de 80-jarige oorlog. En dat is een feest voor jong en oud. Vanmorgen schoven ruim vijfhonderd kinderen aan lange tafels aan voor een feestelijk en gezond ontbijt.

Het Alkmaar Ontzet wordt de kinderen met de paplepel ingegoten. Tijdens het ontbijt krijgen ze ook een geschiedenislesje over het Ontzet van Alkmaar, uitgebeeld door enkele acteurs op het plein en begeleid door de jeugdspelers van het Alkmaarse Trompetterkorps. De kinderen genieten met volle teugen. "Het is erg gezellig om met allerlei andere kinderen samen te eten", vertelt een van hen.

Als het toneelstuk voorbij is en de Alkmaarders de zege vieren wordt de victorie uiteraard bezongen in het Alkmaarse Stedelied. Toch hebben enkele kinderen en juffen nog wat moeite met de tekst. "We gaan er volgend jaar wat meer aandacht aan besteden", lacht juf Robbin Tuynman, van basisschool Erasmus.

Het historisch besef is in ieder geval wel aanwezig. "We moeten trots zijn dat Alkmaar heeft gewonnen van Spanje. Ik ben een trotse Alkmaarder!" Volgens Rob Boerlage van de 8 October Vereeniging was het een geslaagde ochtend. "Het weer zit natuurlijk ook ontzettend mee en de kinderen gaan helemaal uit hun dak. Voor het ontbijt zijn er ruim duizend broodjes gesmeerd en alles is op dus dat is een goed teken."