Huis Ten Bosch 100ste KLM-huisje: "Past bij Nederland en KLM"

SCHIPHOL - Huis Ten Bosch, het Haagse paleis waar Koning Willem-Alexander met gezin woont, is het honderdste Delfts Blauwe-huisje van KLM geworden. Het porseleinen huisje, dat normaal gesproken uitgedeeld wordt aan Business Class-passagiers, werd vandaag feestelijk onthuld tijdens KLM's honderdste verjaardag in Hangaar 10 op Schiphol-Oost.

De Delfts Blauwe-huisjes zijn ware collector's items. Ieder jaar op de verjaardag van KLM wordt een nieuw huisje onthuld. Onder de vele verzamelaars werd al een jaar lang druk gespeculeerd welk huis of gebouw dit jaar model zou staan voor het honderdste KLM-huisje. Dat het een pand zou zijn dat velen zouden kennen, daar waren de meesten wel over eens. Maar welke het zou worden, bleef tot vandaag een raadsel.

Tijdens de onthulling van het 99ste huisje, vorig jaar in Joure, viel Huis Ten Bosch niet één keer. De Dom in Utrecht, het oude Schipholgebouw, De Sint Jan in Den Bosch en het Rijksmuseum werden bijvoorbeeld wel genoemd. De uiteindelijke keuze voor het paleis in Den Haag was voor veel aanwezigen een mooie verrassing.

Prins Maurits

Geen van de bewoners van Huis Ten Bosch, dus Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima of hun dochters waren bij de onthulling aanwezig. Wie er wel was, was neef Prins Maurits. De prins noemt het porseleinen huisje koninklijk en vindt het passen bij Nederland en KLM. Prins Maurits: "Uiteindelijk is KLM honderd jaar geleden bij de notaris in Den Haag ingeschreven."

Wie vandaag een vlucht had geboekt aan boord van een KLM-vliegtuig in de Business Class naar een intercontinentale bestemming, krijgt zo'n huisje. Met een kanttekening: het toestel moest ten tijde van de onthulling wel nog in de lucht zijn.