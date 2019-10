Voetbalwedstrijd tussen damesteams escaleert volledig: "Hij bleef maar op mij intrappen"

KOOG AAN DE ZAAN - Het duel tussen de voetbalsters van KFC en De Kennemers eindigde gisteren in een vechtpartij waarbij de klappen heen en weer vlogen. Op het veld regeerde de sportiviteit, waardoor de verbazing extra groot was toen de wedstrijd in de tachtigste minuut totaal escaleerde tussen de trainer van KFC, de scheidsrechter en een speelster van De Kennemers. De verhalen over wie wat deed lopen totaal uit elkaar.

Een van de spelers van KFC stond aan de zijkant van de lijn en was zich al langer aan het ergeren aan de opgefokte houding van de trainer van de tegenpartij. "Die meiden speelden een superfijne wedstrijd tegen elkaar. Daar was niks aan de hand, maar die trainer stond maar te tieren tegen alles en iedereen."

Toen de scheidsrechter na een stevige overtreding wel een vrije trap maar geen kaart trok, ontplofte de bom. De trainer liep het veld om verhaal te halen bij de scheidsrechter. "We speelden een belabberde wedstrijd, dat weet ik zelf ook wel. Maar die scheids had ook echt de pik op ons. We hadden het al eerder met elkaar aan de stok gehad en ik was er helemaal klaar mee", vertelt de trainer tegen NH Nieuws.

Niet normaal

Hier beginnen de verhalen uiteen te lopen. Volgens de trainer trok hij de fluit uit de mond van de scheids. "Niet netjes, maar die jongen floot zo belabberd." Volgens de speelster sloeg hij de scheidsrechter meteen neer. "Die scheidsrechter was nog maar een jongen van twintig, terwijl die trainer een grote volwassen vent is. Dat is toch niet normaal?"

Dat de situatie daarna escaleerde, is duidelijk. Volgens de speelster kwam ze het veld op gerend om de situatie te sussen. "Toen ik tegen hem zei dat-ie normaal moest doen, werd ik ineens aangevallen. Ik kreeg een klap in mijn gezicht en sloeg meteen terug. Niet netjes, maar ik handelde uit instinct."

Door trappen

De vrouw zou daarna door haar aanvaller het veld over gesleurd zijn aan haar haren en werd daarna zwaar mishandeld. "Hij heeft gewoon, terwijl ik op de grond lag, keihard op mij in lopen trappen. En hij hield zich niet in. Uiteindelijk werd hij van me af getrokken."

De vrouw is na de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht en zegt een hersenschudding en flinke kneuzingen aan de confrontatie te hebben overgehouden. Ze is van plan om woensdag aangifte tegen de trainer te doen.

Reactie KNVB

KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen laat weten dat het geweldincident nog niet bij de bond is gemeld. Maar sluit niet uit dat dit later nog komt. "Maar ook als het niet wordt gemeld dan gaat de aanklager er onderzoek naar doen. Dit is te ernstig." Mogelijk moet er een schikking tussen de partijen worden getroffen. "En als dat niet gebeurt, is het aan de tuchtcommissie."

Verhaal halen

De verklaring van de trainer leest geheel anders: "Nadat ik die fluit van de scheids had gepakt ben ik weggelopen. Toen kwam die vrouw ineens achter me aan om verhaal te halen. Ze reageerde meteen opgefokt en sloeg mijn bril van mijn hoofd af."

De trainer is zeer bijziend en zou in blinde paniek een duw aan de agressieve vrouw hebben gegeven. "Toen sloeg ze mij hard in het gezicht. Voordat de situatie verder kon escaleren ben ik weggegaan. We hebben het er achteraf met het team nog over gehad. Die meiden staan allemaal aan mijn kant. Ze vinden dat ik de fluit niet had moeten pakken, maar dat ik mij daarna gewoon netjes heb gedragen en alleen heb verdedigd."

Flinke blauwe plek

De trainer zegt een flinke blauwe plek aan de zijkant van zijn gezicht aan de confrontatie te hebben overgehouden. Hij is van plan later deze week aangifte te doen. Inmiddels heeft de man via meerdere kanalen dreigementen ontvangen. Onder andere de vader van sommige speelsters en de vader van de scheidsrechter hebben de man benaderd. NH Nieuws heeft hier kopieën van.