Golfers Heemskerk gaan uit van brandstichting toiletgebouw: "Heel triest dat dit gebeurt"

HEEMSKERK - Het toiletgebouw dat in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opging op de golfbaan in Heemskerk, is volgens meerdere golfers aangestoken. Op het terrein is verder een spoor van vernielingen te zien. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

"Het was een heel modern gebouw. Het is een gebouw dat met zonnepanelen werd voorzien van elektriciteit. We zijn er best trots op." Martin Verheul, een van de leden van de Heemskerkse Golfclub, betreurt de ravage van de brand. "Het was het enige toiletgebouw dat we hebben op de baan, dus we waren er best zuinig op. Maar helaas: dit zijn de restanten en daar moeten we het voorlopig even mee doen."

Spoor van vernielingen

Verderop op het terrein is een spoor van vernielingen te zien. Een ruit is ingegooid en twee tractoren van de Green Keepers zijn zwaar beschadigd geraakt. De golfbaan is omringd door water en de ingang is 's nachts afgesloten met een hek. Vermoedelijk zijn de vandalen via een hek aan de achterzijde het terrein opgekomen. Van het toiletgebouw is weinig meer over.

Lees ook: Brand verwoest bijgebouw van golfclub Heemskerk

Golfers vinden het een triest gezicht. "Een typisch geval van vandalisme denk ik. In de fik steken en dan heel hard weglopen." "Mijn eerste reactie was: welke malloot heeft dit gedaan?" "Ik vind het triest dat dit gebeurt. Hoe moet je dit voorkomen als iemand de spullen vernielt? Je hebt er niks aan. Het is alleen maar vervelend voor de club."

Vandalen slaan vaker toe

Het is niet voor het eerst dat vandalen schade aanrichten op de golfbaan. "Er worden bijvoorbeeld Greens vernield. We hebben al een aantal keer een inbraak gehad in ons clubhuis. En de voorzijde van de winkel is al eens opengebroken geweest. Dus we hebben best wel behoorlijk te maken met vandalisme." De club heeft al meerdere veiligheidsmaatregelen getroffen. "Blijkbaar nog niet voldoende, dus er zal in de toekomst toch wel weer gekeken moeten worden op dat te optimaliseren."