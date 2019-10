Brand verwoest bijgebouw van golfclub Heemskerk

HEEMSKERK - Een bijgebouw op het terrein van de Heemskerkse Golfclub aan de Genieweg is vannacht in vlammen opgegaan. De politie stelt een onderzoek in en houdt rekening met brandstichting.

Rond 5.15 uur zagen automobilisten vanaf de A9 vlammen en alarmeerden de brandweer. Bij aankomst van de bluswagen stond het houten gebouw al volledig in brand. De brandweer heeft een loopplank over het water gelegd om bij de brandhaard te kunnen komen. Het vuur was snel onder controle, maar het nablussen nam veel tijd in beslag.

Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake was van brandstichting.