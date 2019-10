Zandvoort op definitieve agenda van Formule 1

ZANDVOORT - De Grote Prijs van Nederland in Zandvoort staat ook op de definitieve agenda voor volgend jaar van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De internationale autosportfederatie heeft vandaag de conceptagenda voor het komende seizoen in de Formule 1 helemaal overgenomen.

De race is in Zandvoort staat op 3 mei op het programma. Ook de Grote Prijs van Vietnam (5 april) is nieuw op de agenda. Achter beide races staat nog wel een sterretje. Dat komt omdat de circuits nog moeten worden goedgekeurd.

Lees ook: Gaat Bloemendaal de Formule 1 in de weg staan?

Recordaantal

Het seizoen van de Formule 1 telt volgend jaar een recordaantal van 22 races. Het circus gaat op 15 maart van start in Australië. De laatst race wordt op 29 november in Abu Dhabi verreden.