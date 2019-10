Klimaatactivisten kondigen nieuwe blokkade-acties aan

AMSTERDAM - Actiegroep Extinction Rebellion bereidt nieuwe blokkade-acties voor in Amsterdam. Vanaf maandag 7 oktober wil de groep een stuk van de Stadhouderskade 'dagenlang' gaan blokkeren voor al het verkeer.

"De blokkade zal zo lang duren als nodig is om de drie eisen van Extinction Rebellion in te willigen", is op de website van de actiegroep te lezen. Die eisen zijn "dat overheden de ernst van de ecologische en klimaatcrisis erkennen, dat ze de burgers daarover eerlijk en helder informeren en daarnaar handelen."

Lees ook: Amsterdammers krijgen nep-gemeentebrief met oproep tot demonstreren tegen klimaatverandering

"Extinction Rebellion NL zal met de blokkade van de Stadhouderskade weliswaar hinder veroorzaken, maar deze staat in geen verhouding tot de gevolgen en kosten waar de maatschappij mee geconfronteerd wordt als er niet snel, groots en adequaat ingegrepen wordt door de politiek", staat verder op de site. Behalve het stuk Stadhouderskade voor het Rijksmuseum zegt de groep ook van plan te zijn om de Museumbrug af te sluiten.

Eerdere acties

Het is zeker niet de eerste actie van de groep in Amsterdam. Bij een vorige blokkade-actie in april van dit jaar ontregelden leden van de groep de ochtendspits door meerdere straten te blokkeren volgens een zogenoemde 'swarming'-tactiek. Dat hield in dat op verschillende plekken steeds zeven minuten het verkeer werd opgehouden, wat voor de nodige irritatie zorgde.

Lees ook: Tientallen klimaatactivisten 'dood' op Schiphol

Ook vielen leden van de groep meerdere keren plotseling op de grond in het kader van een zogenaamde 'die-in' en liepen ze een begrafenisstoet vanwege de 'klimaatontwrichting' in de stad. Vorige week kwam de groep nog in het nieuws met een brief die het verstuurde op briefpapier van de gemeente. Wethouder Marieke van Doorninck liet weten verdere stappen tegen de actiegroep te onderzoeken omdat zo'n brief afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de gemeente.