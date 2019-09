Tientallen klimaatactivisten 'dood' op Schiphol

SCHIPHOL - Zo'n tachtig leden van actiegroep Extinction Rebellion verzamelden zich vandaag om 12.00 uur op Schiphol voor een 'die-in', waarmee zij aandacht willen vragen voor de negatieve impact die de groeiende luchtvaart heeft op het milieu.

Een 'die-in' is een vreedzaam protest waarbij mensen op de grond gaan liggen waardoor het lijkt alsof zij dood zijn. Hiermee willen de leden van Exctinction Rebellion duidelijk maken waar de groeiende luchtvaart volgens hen uiteindelijk toe zal leiden: het massaal uitsterven van mens en dier.

De stad Amsterdam riep onlangs als eerste Nederlandse stad de klimaatcrisis uit. De actiegroep vindt dit onverenigbaar met het groeiende aantal vliegtuigen dat jaarlijks vanaf Schiphol vertrekt.

Alexander Nieuwenhuis, woordvoerder van de actiegroep, is erg tevreden met de opkomst. "We houden nu voor het eerst een 'die-in' op het plein voor Schiphol. De die-in duurt 30 minuten en er zal een toespraak gehouden worden door Extinction Rebellion Haarlem. Tijdens de actie is natuurlijk iedereen welkom zich aan te sluiten!"

"We zien overal ter wereld bossen in brand vliegen, oceanen die verzuren en koraalriffen die afsterven. We weten dat dit veroorzaakt wordt door CO2-uitstoot, en we weten dat de luchtvaart hier een grote bijdrage aan levert. Laten we ons verenigen achter deze wetenschap en voorkomen dat Schiphol verder zal groeien", aldus de protestanten.

"Deze actie op Schiphol is erg vredelievend", bekent de woordvoerder terwijl hij wijst naar het groepje demonstranten die roerloos op de grond liggen. "Maar tijdens de aankomende acties verwachten wij wel dat actievoerders opgepakt gaan worden. Soms moet je je nu eenmaal op het randje van de wet begeven om een boodschap duidelijk te maken."

'Rebel Without Borders'

Het protest vond plaats in aanloop naar de internationale 'Rebel Without Borders-Actie' die begint op 7 oktober. Extiction Rebellion NL zal deze week met meer dan 1000 mensen de brug voor het Museumplein in Amsterdam bezetten. Dit doen zij om aandacht te vragen voor het klimaat.

Ook morgen zal Extinction Rebellion op de Reguliersbreestraat in Amsterdam protesteren tegen het klimaatbeleid.