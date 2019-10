Fietser geschept door auto in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Op de Havikslaan is gisteravond een fietser tegen een auto gebotst. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde even voor 22.30 uur. De fietser is, zoals te zien is op enkele foto's, hard op onder meer de voorruit van de auto terecht gekomen. De hulpdiensten zijn meteen na aankomst overgegaan op het verlenen van eerste hulp. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.