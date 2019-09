Fietser geschept door taxi in Amsterdam

AMSTERDAM - Een man is gisteravond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Amsterdam West. Op het kruispunt van de Hoofdweg met de Postjeskade werd hij geschept door een taxi.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 23.40 uur. De man fietste op de Postjeskade en stak de Hoofdweg over. Op dat moment reed de taxichauffeur op de Hoofdweg in de richting van het Surinameplein. De taxi zag de fietser te laag en kon niet meer op tijd stoppen. De taxi raakte de man op de fiets.

De fietser belandde op de voorruit van de auto, die flink beschadigd is. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen heeft onderzoek gedaan.

De taxichauffeur is ter plekke gehoord, net als meerdere getuigen. Hij was niet onder invloed. De fiets is door de politie meegenomen naar het politiebureau.