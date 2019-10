Egypte laat dronepiloot Pieter Bas Habes vrij

AMSTERDAM - De 43-jarige Amsterdammer Pieter Bas Habes, die vast zat voor het vliegen met een drone in Egypte, is vrijgelaten. Dat heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Zo meldt mediapartner NOS vanavond. De Amsterdammer moet Egypte zo snel mogelijk verlaten en krijgt daarbij hulp van de Nederlandse ambassade.

Habes werd op 25 september gearresteerd omdat hij droneopnames had gemaakt boven het Tahrir-plein in het centrum van Caïro. De politie verdacht hem ervan dat hij in het geheim opnames wilde maken van de landelijke protesten tegen de regering van president Sisi.

In een videoverklaring liet Habes al weten dat hij zijn drone boven het hotel waar hij verbleef liet vliegen om beelden van het dakterras te maken. De hotelmedewerkers vonden dit al een groot probleem.