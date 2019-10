Verblijfplaats van opgepakte Pieter Bas Habes is bekend, maar niet vrijgegeven

HOORN - De verblijfplaats van de 43-jarige Pieter Bas Habes is bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet waar de in Egypte gevangen genomen Nederlander wordt vastgehouden, maar de locatie zou nog niet zijn vrijgegeven.

Dit meldt het Noordhollands Dagblad.

Pieter Bas Habes wordt sinds twee weken vermist in Egypte, nadat hij werd opgepakt in Caïro toen hij met zijn drone ging vliegen. Hij wordt verdacht van 'spionage' met deze drone.

Lees ook: Hoornse familie bezorgd om man die in Caïro wegens 'spionage' is opgepakt

Gezondheid

Zijn locatie is bekend, maar deze is nog niet vrijgegeven. Het is verder nog niet bekend hoe het nu met Habes zijn gezondheid gaat.

Zijn broer, Robbert Jan Habes, is ook op de hoogte gesteld. Tegen het Noordhollands Dagblad vertelt hij: "Als familie zijn we geïnformeerd, maar op last van het consulaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken mogen we er verder niets over zeggen." Hij vertelt wel dat er achter de schermen erg druk wordt overlegd over de vervolgstappen.