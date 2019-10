Titels BDU mogelijk toch niet naar Rodi Media

NOORD-HOLLAND - De vijftien Noord-Hollandse titels van uitgever BDU worden mogelijk toch niet overgenomen door Rodi Media.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag. Rodi Media maakte kort na de aankondiging van het faillissement van BDU bekend dat zij de titels zonder personeel over zouden nemen, maar konden toen al geen duidelijkheid geven over de toekomst van de huis-aan-huisbladen.

Lees ook: Uitgever Rodi Media neemt huis-aan-huisbladen BDU over, curator gepasseerd

De curator reageerde al verbaasd op dit nieuws omdat deze niet was geïnformeerd door het bestuur van BDU.

Uit een onderzoek naar de verkoop zou nu gebleken zijn dat Rodi Media mogelijk toch geen geschikte partij is. Zij zouden volgens de regels namelijk misschien toch de 34 werknemers over moeten nemen. Als dit zo is ziet Rodi Media af van de overname.