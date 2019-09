Uitgever Rodi Media neemt huis-aan-huisbladen BDU over, curator gepasseerd

NOORD-HOLLAND - Rodi Media neemt het grootste deel van de Noord-Hollandse huis-aan-huisbladen van de failliete Alkmaarse bv BDU Noord-Holland over.

Dat meldt het bedrijf op haar website. Overigens laat de curator van de failliete Alkmaarse bv weten dat deze deal buiten hem om is gesloten. "Dit nieuws kwam voor mij ook als verrassing, maar ik heb net even gebeld en het klopt. Volgende week ga ik met de partijen in gesprek."

Rodi schrijft dat het 'sinds vandaag de exploitatierechten van de Noord-Hollandse titels van BDU in handen heeft'. Eerder vandaag liet curator Aart-Jan Stokkers nog weten de mogelijkheden voor een doorstart te verkennen.



Alle titels overgenomen

Rodi Media heeft het volledige portfolio overgenomen, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Overigens 'is nog niet bekend hoe en op welke manier Rodi Media de vijftien titels en uitgaven gaat gebruiken'. Met andere woorden: de uitgever houdt de optie open dat papieren kranten verdwijnen en uitsluitend als digitale uitgave terugkeren. "Daar gaan we ons de komende periode over beraden."

Miljoen huis-aan-huisbladen

Wekelijks belandden er rond de één miljoen huis-aan-huisbladen van Rodi Media op deurmatten door het hele land. In totaal exploiteert het bedrijf rond de dertig titels.

"Deze titels bieden ons groeikansen in de markt en zijn tegelijkertijd noodzakelijk voor ons om ook in de toekomst mensen, bedrijven en instellingen te (blijven) voorzien van lokaal nieuws, zowel on - als offline." Wat de overname voor het personeel van de voormalige BDU-titels inhoudt, is nog niet bekend.

Eerdere overnamepoging

Rodi meldt verder dat het eerder heeft geprobeerd de titels over te nemen, maar dat ze daar 'ondanks goede gesprekken nooit zijn uitgekomen'.