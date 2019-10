Actiecomité tot behoud Enkhuizerzand: "Heel blij, we strijden hier al ruim zeven jaar voor"

ENKHUIZEN - Blijdschap overheerst bij het Actiecomité Tot Behoud van het Enkhuizerzand. Veelvuldig trokken ze ten strijde om de plannen een andere wending te geven, en die wending is gekomen. "Dat de kustlijn behouden blijft is heel belangrijk voor ons", aldus Sander van Harten van het actiecomité.

"Heel erg blij! We hopen dat dit vanaf nu een hele positieve uitwerking gaat krijgen op de burgers en dat we betrokken worden bij de verder ontwikkeling", vertelt Netty Reder tegen NH Nieuws. "Wat ons tot nu toe ter oren is gekomen, zijn in een vrij groot deel de dingen waarvoor wij zoveel jaar geknokt hebben".

In het voorjaar verzamelde actiecomité zo'n 800 handtekeningen tegen de plannen om de kustlijn en natuur te behouden. "En ook de zeemuur blijft nu beschermd. Het is toch een omringdijk van 800 jaar oud, daar kan je niet zomaar hijen en graven", aldus Reder.

Zowel het Zuiderzeemuseum als de provincie Noord-Holland laat weten de aangepaste plannen te bestuderen en later met een inhoudelijke reactie te komen. Einde deze maand zal de raad een beslissing nemen over de aangepaste plannen.