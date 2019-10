Bestuurder die geleende Porsche total loss reed, krijgt rijbewijs terug

BERGEN - De 30-jarige bestuurder die een dure Porsche total loss reed in Bergen krijgt (voorlopig) zijn rijbewijs terug. Dat heeft de rechter vanochtend bepaald in een tussentijdse zitting. De bestuurder reed veel te hard toen hij in mei met de geleende auto crashte. Daarbij raakte naast hem ook twee inzittenden gewond, onder wie een zwaargewond.

De rechter in Alkmaar boog zich vandaag in een pro-forma zitting over het ongeluk dat op 3 mei in de avond plaatsvond op de Bergerweg in Bergen. De precieze toedracht van het ongeval werd nog niet besproken.

De officier van justitie verdenkt Ennes I. uit Alkmaar van "het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en zeer onvoorzichtig handelen. Hierbij werd de maximum snelheid ruimschoots overschreden, waarna hij de macht over het stuur verloor."

Racen

Op basis van de boordcomputers in de auto zou er tussen 104 en 130 km/u zijn gereden. Maar daar is nog geen uitsluitsel over gegeven door het Openbaar Ministerie. Wel vertelde de officier dat getuigen spreken van 'racen': "Dat gebeurde binnen de bebouwde kom met twee passagier aan boord. Dat had nog veel ernstiger kunnen aflopen."

Een van de inzittenden raakte zwaargewond bij het ongeluk. Hij heeft zeer gecompliceerd letsel aan zijn pols en hand. De verdachte vertelde vandaag "dat hij nog altijd goed contact heeft met het slachtoffer en dat hij het vreselijk vindt wat er gebeurd is."

Rijbewijs

De zaak wordt op 23 januari inhoudelijk besproken. Het rijbewijs van de Alkmaarder werd vlak na het ongeval ingenomen voor een periode van twaalf maanden. Hij krijgt deze nu na vijf maanden weer terug, zodat hij zijn werkzaamheden als bedrijfsleider zou kunnen hervatten. Het OM was hier op tegen.