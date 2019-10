Man met mes overvalt Douglas in Amsterdam

AMSTERDAM - De Douglas in de PC Hoofstraat is vanmorgen overvallen. De politie heeft het signalement van de dader via Burgernet verspreid.

Een man bedreigde met een mes het personeel van de winkel. De politie kan nog niet zeggen of er buit is gemaakt. De overvaller is nog op de vlucht, agenten zijn in de omgeving op zoek.

Het gaat om een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk en een stoppelbaard. Hij draagt zwarte kleding en heeft een zware tas bij zich.

Wie de man ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.