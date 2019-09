Gamende vrienden overvallen door gewapende mannen in Benningbroek

De overval vond plaats rond 1.00 uur. De overvallers drongen de woning binnen en eisden geld. Eén van de gamers raakte gewond en moest naar het ziekenhuis, vermoedelijk met een steekwond.

Het is niet duidelijk hoe dit is gebeurd en het is volgens de politie ook onduidelijk hoe de verdachten bij de woning binnen zijn gekomen of zijn vertrokken.

Tip van taxichauffeur

Volgens het Noordhollands Dagblad kreeg de politie na de overval een melding van een taxichauffeur in Nibbixwoud. De chauffeur zou bij een pinautomaat een laptop met schoenen hebben aangetroffen.