Bijzondere expositie: zelfportret van jonge Rembrandt gemaakt van zand

BROEK IN WATERLAND - Judith Dubois had haar portret van de jonge Rembrandt ingestuurd voor de grote Rembrandttentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum. Helaas werd haar schilderij, gemaakt van schelpen en zand, niet uitgekozen. Toch krijgt haar kunstwerk ergens anders wel een mooie plek.

Namelijk bij de tentoonstelling RMBRNDT.NU waar werk voor is geselecteerd dat verder gaat dan het klassieke schilderij. En alleen door al die kleurige zandkorreltjes is Judiths werk uniek.

Ruim 20 jaar geleden kwam Judith in Californië met zandschilderen in aanraking. Inmiddels heeft ze thuis in haar woonkamer/atelier al 700 potjes staan met verschillende kleuren zand, afkomstig uit de wereld.

Het zand wordt op lagen lijm aangebracht. Voor de 'jonge Rembrandt' was dat een hele klus, want al na tien minuten is de lijm zo hard dat je niets meer kunt veranderen. Haar Rembrandt-in-Zand is fraai en lijkt ook qua kleur en licht op de echte. "Ik ben er trots op dat zo goed gelukt is", zegt Judith die het heerlijk vond om zich te laten inspireren op de Rembrandt. "Hij schilderde ook met hele grove penseelstreken en past ook heel goed bij mijn zandschilderij."

Het werk van Judith en anderen is van 3 tot en met 13 oktober te zien in de Klaproos in Amsterdam Noord.