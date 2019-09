Afgewezen Rembrandt-schilders krijgen tweede kans bij expo in Zaandam

ZAANDAM - De succesvolle tentoonstelling Lang Leve Rembrandt is deze week voor het laatst te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Uit duizenden inzendingen werden bijna 700 werken geselecteerd, de afgewezen kunstwerken bleven achter in ateliers, werk - of huiskamers. Maar niet getreurd: de Poolse Kinga Wieczorek uit Zaandam gaat ervoor zorgen dat jouw eigen Rembrandt alsnog een plekje krijgt bij een tentoonstelling in Zaandam.

Wieczorek probeerde een plekje te bemachtigen in het Rijksmuseum met haar versie van een Rembrandt, maar die haalde helaas de selectie niet. "Ik heb me bij dit portret laten inspireren door drie vrouwen die Rembrandt ooit geschilderd heeft", vertelt ze in haar atelier in het centrum van Zaandam.

Met een vriendin, wiens werk het Rijksmuseum niet haalde, heeft ze een plan bedacht om een tentoonstelling te organiseren met allemaal afgewezen Rembrandts. Via Facebook heeft ze een oproep gedaan en de eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Iedereen kan de tentoonstelling halen

Een kat in een speciaal licht geschilderd, een tekening van Rembrandt en een zeer kleurrijke Nachtwacht gemaakt door cliënten van een dagbesteding: allemaal voorbeelden van schilderijen die de tentoonstelling in Zaandam kunnen halen. "Zo prachtig", zegt Kinga terwijl ze de werken laat zien op haar mobiele telefoon.

Ze hoopt op op veel meer aanmeldingen, zodat het een tentoonstelling wordt met allure. "Vijftig zou mooi zijn en dan wordt het een grote tentoonstelling. En het zou mooi zijn als wij het dit jaar nog kunnen organiseren, want het is tenslotte Rembrandtjaar", vertelt ze tegen NH Nieuws.