'Speurtocht' naar Noordse woelmuis in Oostzanerveld: "Serious business dit!"

ZAANDAM - Hoe gaat het met de Noordse woelmuis in Noord-Holland? Omdat de provincie Noord-Holland dat graag wil weten, werd daarom vandaag onderzoek gedaan naar het beestje in het Oostzanerveld. NH Nieuws ging mee op speurtocht.

De Noordse woelmuis komt oorspronkelijk uit noordelijke landen, maar een geïsoleerde populatie leeft in ons land. Om te kijken hoe de muis het doet in Noord-Holland speuren onderzoekers naar keutels in het Oostzanerveld. De keutels worden daarna in een laboratorium onderzocht om te kijken of het daadwerkelijk om de Noordse woelmuis gaat.

Voor de provincie is het heel belangrijk om te weten hoe het met de soort gaat, vertelt Martin Witteveldt van de provincie Noord-Holland. Het zou niet goed zijn als het beest zou uitsterven. "Mensen vragen of dat heel erg is, nou ja misschien niet. Maar het is er dan wéér een van de velen."

Keutelhoop

Ondertussen worden in rap tempo keutels gevonden. En als kers op de taart stuiten de onderzoekers ook nog op een enorme keutelhoop. "Serious business dit!", aldus ecoloog Marten Sikkema.

Wat de eindstand is van vandaag? "Voorbeeldig", vertelt Sikkema. "Het lijkt er op dat de woelmuizenstand hier aanzienlijk hoog is."