Dag van de protestmars in Beverwijk: dit veroorzaakte de Pilotenbende tot nu toe

BEVERWIJK - Al maanden wordt de Pilotenbuurt in Beverwijk geteisterd door een groep jongeren. Ze richten een spoor aan vernielingen aan en mishandelen mensen. Buurtbewoners zijn het zat zich onveilig te voelen en daarom houden ze vanavond een protestmars.

Begin dit jaar is na een reeks mishandelingen heel erg duidelijk dat er iets mis is in de buurt. Vermoedelijk is er een jeugdbende actief, die bestaat uit ongeveer twintig mensen. De groep lijkt de slachtoffers willekeurig uit te zoeken.

In februari wordt bekend dat de groep dan al verdacht wordt van negentien mishandelingen en vernielingen. In de loop der tijd worden er wel mensen aangehouden, maar vermoedelijk zijn er ook veel betrokkenen nog steeds niet opgepakt.

Over het geweld wordt door buurtbewoners veel gesproken. Er is veel frustratie dat de mishandelingen niet stoppen. Ook vanuit de politiek worden zorgen geuit. De burgemeester wordt ter verantwoording geroepen en er wordt een samenscholingsverbod afgekondigd. De maatregel houdt in dat als meer dan drie mensen zich op straat begeven en overlast veroorzaken, ze worden aangehouden.

Rustige zomer

Het samenscholingsverbod lijkt zinvol. In de zomermaanden blijft het rustig in de buurt, maar op 14 september is het weer raak. Een jonge vrouw wordt dan uit het niets toegetakeld, al is niet zeker of de inmiddels beruchte Pilotenbende achter de mishandeling zit.

De buurt is het dan wel beu om bang te zijn. "Ik lig 's nachts wakker als hij uit is", zegt een vrouw over haar zoon. "App even als je weggaat, zeg ik altijd. Dan weet ik waar hij is. Maar dat is niet hoe je het wil."

Alle Beverwijkers die willen dat er iets verandert, zijn uitgenodigd mee te lopen in de protestmars vanavond. De groep vertrekt om 19.30 uur vanaf het Oosterwijkpark in Beverwijk en loopt in ongeveer drie kwartier naar het gemeentehuis.

Meer werk

De noodkreet is gericht aan de politie, de gemeente en de landelijke politiek. "We hopen dat ze er meer werk van gaan maken, maar dan zal de staat ze daar ook de middelen voor moeten geven", zegt een van de betrokken buurtbewoners.

NH Nieuws zendt de noodkreet vanaf 19.25 uur live uit.