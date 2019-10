Schiphol-directeur Benschop nodigt demonstrerende boeren uit voor gesprek

SCHIPHOL - Schiphol-directeur Dick Benschop wil voordat er serieuze plannen komen over een bezetting van stakende boeren op het vliegveld, eerst met de branche in gesprek. Dat zegt de CEO voor de camera van NH Nieuws. "We moeten dingen in perspectief blijven zien. De luchtvaart kan niet alles zo makkelijk oplossen."

In een appje dat vandaag de ronde ging, valt te lezen dat de boeren vinden dat Schiphol het grootste probleem is in de stikstofcrisis. Door het verkeer op de luchthaven stil te leggen, hopen zij dat de crisis wordt opgelost.

Benschop denkt dat boeren bij Schiphol aan het verkeerde adres zijn voor een demonstratie. "De stikstofcrisis is een algemeen probleem waar iedereen een bijdrage aan zou moeten leveren. Maar in alle eerlijkheid: als de luchtvaart al genoemd wordt, dan gaat het om één of twee procent van het probleem. Als je bij ons denkt het te kunnen oplossen, dan ben je aan het verkeerde adres", aldus Benschop.

Wel wil hij voordat er een eventuele bezetting komt op 29 oktober met de branche om tafel om te overleggen. "Eerst eens kijken hoe het met de actie is gesteld, maar zover zijn we nog niet natuurlijk. Eens kijken of we eerder al een gesprek kunnen voeren hierover", zegt Benschop met enige nonchalance.

Bekijk hieronder het hele interview met directeur Benschop:





Onder de demonstrerende boeren, die gisteren met een grootse actie het Malieveld in Den Haag bezetten, wordt niet door iedereen de loftrompet gestoken over de nieuwe plannen. Zo laat de Texelse boer Marco Zoetelief weten dat hij en zijn mede-eilandboeren niet mee gaan doen. "We hebben de overheid gisteren in Den Haag een ultimatum gesteld, nu moeten wij ons aan ons woord houden door ze minimaal een maand de tijd te geven om daarop te reageren."