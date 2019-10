Boeren willen Schiphol bezetten, maar niet iedereen wil meedoen: "Zo verliezen we sympathie"

TEXEL - Onder boeren in Nederland is het plan ontstaan om op 29 oktober luchthaven Schiphol te gaan bezetten, nadat ze gisteren al grootschalig aanwezig waren op het Malieveld in Den Haag. Niet iedere boer steunt het plan: "Zo verliezen we sympathie."

In het appje is te lezen dat de boeren vinden dat Schiphol het grootste probleem is in de stikstofcrisis. Door het verkeer op de luchthaven stil te leggen, hopen zij dat de crisis wordt opgelost. "Mensen, tot 29 oktober op Schiphol!", sluit het bericht af.

Ultimatum afwachten

Hoewel het bericht gretig wordt gedeeld, wordt het idee erachter door lang niet alle boeren ondersteund. Zo laat de Texelse boer Marco Zoetelief weten dat hij en zijn mede-eilandboeren niet mee gaan doen. "We hebben de overheid gisteren in Den Haag een ultimatum gesteld, nu moeten wij ons aan ons woord houden door ze minimaal een maand de tijd te geven om daarop te reageren."

Hij vervolgt: "Wij hebben ons punt gemaakt en alleen maar positieve reacties gekregen. Als we nu binnen een maand zoiets doen, verliezen we sympathie. Van ons komt er dus geen actie tot het einde van het ultimatum."

Voedselkraan dicht

Daarna kunnen de zaken weer anders liggen, zei hij vanmorgen op NH Radio. Hij had het toen over "de spreekwoordelijke voedselkraan dichtdraaien." Toch laat de Texelaar weten "de boel niet te willen sarren voor het einde van het ultimatum."