Grote kraan hijst fietsbrug onder Alkmaarse Leeghwaterbrug op z'n plek

ALKMAAR - Met een flinke telekraan is vandaag een fietsbrug teruggeplaatst bij de Leeghwaterbrug. De brug in de provinciale weg N242 bij Alkmaar heeft te kampen met fikse vertraging, maar de laatste weken wordt er weer - zichtbaar- gewerkt.

Dat de fietsbrug weer op z'n plek zit, betekent helaas nog niet dat fietsers er gebruik van kunnen maken. Uiterlijk in maart, bij de oplevering van het gehele project, is het fietspad te gebruiken. Voor hen vaart nog altijd een pontje bij de brug, om fiks omfietsen te voorkomen.

Het gaat om de fietsbrug die onder beide brugdekken doorloopt en zo fietsverkeer van de Omval naar de Westdijk en vice versa mogelijk maakt. Het ontbrekende gedeelte van het fietspad wordt nu teruggeplaatst omdat de plek straks niet meer goed bereikbaar is met een kraan, zocht mediapartner Alkmaar Centraal uit.

Het plaatsen van het nieuwe (tweede) brugdek van de 'echte' Leeghwaterbrug staat wel op het programma voor deze maand: maandag 14 en dinsdag 15 oktober zal het worden geplaatst. Dat dek werd in april via het Noordhollands kanaal aangevoerd. Al in april 2017 werd het eerste brugdek ingehesen.