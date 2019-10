Britse zanger Eric Burdon verlaat AFAS Live zonder een nummer te zingen

AMSTERDAM - De Britse zanger Eric Burdon zou zondagavond optreden in AFAS Live in Amsterdam, maar is weer vertrokken zonder ook maar een nummer te zingen.

De zanger - bekend van The Animals en hits als House of the Rising Sun - zou volgens De Telegraaf hebben gezegd dat hij niet betaald kreeg. "Dus: sorry, maar heel erg bedankt. Ik waardeer het erg dat jullie zijn gekomen. Ik schaam me enorm. Schaamte is het ergste gevoel dat een man kan hebben. Dank jullie wel, Gods zegen en een fijne avond."

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Eventim Nederland, het bedrijf dat de kaartverkoop regelde, laat via Twitter weten dat het concert van Eric Burdon & The Animals vanavond niet door kon gaan 'wegens onvoorziene omstandigheden'. "Morgenochtend nemen wij direct contact op met de organisator en zullen daarna zo spoedig mogelijk de kaartkopers op de hoogte brengen!", staat op Twitter te lezen.