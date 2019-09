Komende twee weken minder overlast voor omwonenden Aalsmeerbaan

SCHIPHOL - Sinds gisteravond is Schiphol begonnen met de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Aalsmeerbaan. De werkzaamheden zullen tot en met 13 oktober plaatsvinden en in deze periode zal het vliegverkeer via andere banen gaan. Omwonenden van de Aalsmeerbaan zullen deze periode geen overlast ondervinden van overkomende vliegtuigen.

Tijdens de werkzaamheden zal er meer gebruik worden gemaakt van de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan of Schiphol-Oostbaan. Welk vliegtuig welke baan als start- of landingsbaan gebruikt, ligt aan de windrichting op dat moment.

Lees ook: Tientallen Schipholvluchten vertraagd vanwege slecht weer en werk aan Polderbaan

Schiphol voert het onderhoud uit in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans. Er zal 24 uur per dag gewerkt worden aan de baan. Schiphol vernieuwt waar nodig is het asfalt en de markeringen van de Aalsmeerbaan. Ook worden de rijbaanverlichting en afwateringsgoten onder handen genomen.

Rubberverwijdering

Vliegtuigbanden laten bij elke landing een kleine laag rubber achter op de landingsbaan. Dit gaat tussen het asfalt zitten. Hierdoor wordt de baan na een langere periode minder stroef. Na een paar duizend landingen is het nodig om het rubber van de banen te halen. Op de Aalsmeerbaan wordt dit tijdens het onderhoudswerk ook gedaan.

Polderbaan

Vorige week was de Polderbaan door onderhoudswerkzaamheden de hele week niet in gebruik. Deze werkzaamheden zijn gisteravond afgerond. De Polderbaan is net als de Kaagbaan een zogenoemde 'preferente baan'. Dit betekent dat Schiphol deze banen bij voorkeur het meeste inzet, omdat de vliegroutes over minder dichtbewoonde gebieden gaan dan de andere start- en landingsbanen die Schiphol heeft.