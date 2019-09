Tientallen Schipholvluchten vertraagd vanwege slecht weer en werk aan Polderbaan

SCHIPHOL - Er zijn tientallen vluchten vertraagd van en naar Schiphol. Dit komt door een combinatie van het weer en de werkzaamheden aan de Polderbaan.

Dit bevestigt een woordvoerder van Schiphol aan NH Nieuws. Hoeveel vluchten er precies vertraagd zijn en nog vertraging zullen oplopen is niet duidelijk, maar op de site van het vliegveld is te lezen er nu al tientallen vluchten later wegvliegen. De vertraging duurt nog tot zeker 16.30 uur.

"Door de werkzaamheden aan de Polderbaan worden er andere baancombinaties ingezet", aldus een woordvoerder. Het is onduidelijk hoelang de vertragingen nog duren. "Het weer is onvoorspelbaar. Het is ook een domino-effect; als vliegtuigen later landen, kunnen ze ook pas later vertrekken."