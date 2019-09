Meer overlast Schiphol door onderhoud Polderbaan

SCHIPHOL - Omwonenden van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan kunnen zich de komende week schrap zetten voor meer overlast van Schiphol. Vanwege onderhoud aan de Polderbaan worden die twee banen een week lang voor landend en startend vliegverkeer.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tijdens het onderhoud worden het asfalt van de baan en een deel van de baanmarkering vernieuwd. Verder wordt er achtergebleven rubber van vliegtuigbanden verwijderd, worden de lampen schoongemaakt en waar mogelijk baanverlichting door duurzame ledverlichting vervangen.

Naast de Kaagbaan, die onlangs twee weken dicht was voor onderhoud, is de Polderbaan de meestgebruikte start- en landingsbaan. Er wordt vanaf maandag 24 uur per dag aan het onderhoud gewerkt. Naar verwachting kan de Polderbaan op maandag 30 september weer in gebruik worden genomen.

Vorig jaar werd de Polderbaan drie weken gesloten voor groot onderhoud. Toen mochten omwonenden van Schiphol een dagje komen kijken en over de start- en landingsbaan lopen (tekst gaat verder onder de video):



Na het reguliere onderhoud van 2018 moest de Polderbaan in de zomer nog een keer dicht, met alle gevolgen van overlast van dien. Het regende toen klachten van omwonenden. De baan moest dicht vanwege vocht onder de taxibaan. Vooral in Amsterdam en Amstelveen werd die zomer veel geklaagd.