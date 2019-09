Halve marathon Texel afgelast vanwege verwachte weersomstandigheden: "Heel vervelend"

TEXEL - De Texel Halve Marathon is afgelast. De meldt de organisatie op haar website. "Het is heel vervelend nieuws, maar in het belang van de veiligheid konden we niet anders", zegt voorzitter Nico Erwich tegen NH Nieuws. Er komt geen nieuwe datum.

Gisteren werd al bekend dat er extra maatregelen zouden worden getroffen voor het voorspelde slechte weer. "Gelet op de verwachte weersomstandigheden is naar overleg met de instanties besloten om de 13e editie niet door te laten gaan", staat op de site.

Er zouden zo'n 2500 mensen meedoen aan de wedstrijd. "We moeten nog een besluit nemen over inschrijfgeld. We gaan nu eerst alle betrokkenen inlichten, want er werken bijvoorbeeld heel veel vrijwilligers mee."

Veiligheid in geding

De burgemeester vraagt op Twitter om begrip voor de beslissing. "Organisatoren van evenementen zijn verantwoordelijk voor uw veiligheid. Nooit leuk en moeilijk af te moeten lassen als veiligheid in het geding is. Vraag uw begrip voor aflassen. Het is een keuze die niet zomaar is gemaakt."