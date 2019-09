Stormachtige wind raast over Boesingheliede: dakpannen en takken op weg

BOESINGHELIEDE - Een stormachtige wind boven Boesingheliede heeft gisteravond voor veel schade gezorgd in het dorpje. Met name op de IJweg en de Schipholweg lagen er na de mogelijke windhoos veel takken op de weg en dakpannen op de grond.

Rond 22.15 uur stormde het namelijk flink, met volgens NH-weerman Jan Visser windstoten van zo'n 90 kilometer per uur. Volgens hem was er in Boesingheliede dan ook een 'windhoosachtig verschijnsel' te zien. Het KNMI had daarom al eerder op de avond code geel aangekondigd.

Met veel afgebroken takken en weggewaaide dakpannen had de brandweer dan ook een flinke kluif aan alle meldingen van stormschade. Ook raakte de voorruit van een auto beschadigd door een vallende tak. Over gewonden is niets bekend.

Caravan in water

Ook noordelijker in de provincie was er overlast door het weer: in Schoorl werd een caravan meegesleurd door de harde wind, waarna het voertuig in het water belandde en uiteen viel.