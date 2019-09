Ruim 2.000 Hilversummers tekenen tegen bomenkap Anna's Hoeve

HILVERSUM - Er hebben al ruim 2.000 mensen de petitie getekend tegen de bomenkap op Anna's Hoeve in Hilversum. Dat kappen begint in oktober; 'Duizenden 100-jarige bomen zullen worden weggehaald. Stop dit idiote project', aldus de petitie.

Het Gooi- en Eemlander meldt dat dit het idee is van Jeroen Pater. "Wij, inwoners van Hilversum en omstreken constateren dat begin oktober duizenden bomen op Anna's Hoeve zullen worden omgekapt, ten behoeve van een nieuwe natuurbrug en een nieuwe weg die bijna drie keer zo lang zal worden als de huidige weg. We verzoeken de bomenkap niet te beginnen en de nieuwe weg over Anna's Hoeve niet aan te leggen.""

De actie staat nog geen 48 uur online en nu al zijn er dus ruim 2.000 handtekeningen gezet.