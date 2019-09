'Vergeten' historische raadhuisklok terug in Beverwijk: "Daar hoort hij thuis"

BEVERWIJK - Voor wie dacht dat de oude raadhuisklok van Beverwijk al dood en begraven was heeft het mis. Het historische uurwerk uit 1760 werd vandaag, na vele omzwervingen, weer als nieuw onthuld op het stadhuis van Beverwijk. "De klok is weer thuis."

Het oude uurwerk - van het voormalige raadhuis en politiebureau op de Breestraat - stond tot 2012 tentoongesteld in het stadhuis op het President Kennedyplein. Maar na de verhuizing van het stadsbestuur naar het Stationsplein, werd de klok opgeslagen in een oud slooppand. "En toen dacht ik: die hoort hier niet", zegt Scholten tegen NH Nieuws.

"De wijzers waren krom en er waren van allerlei vernielingen aan geweest. Ik besloot in overleg met de gemeente om 'm veilig te stellen en te restaureren in mijn zaak in Alkmaar. Mensen kwamen hier soms gewoon alleen voor die klok; ze maakten een foto en vertrokken dan weer", aldus de Beverwijker.

Historisch

In 2017 maakte ALex van Luijn zich via Facebook druk over de terugkeer van de vergeten klok. En kreeg veel bijval. "Dit is een historisch uurwerk, dat hoort gewoon in Beverwijk", zo vertelt de pleitbezorger. "Samen met de toenmalige wethouder Cecilia van Weel-Niesten hebben we ervoor gezorgd dat de klok weer thuis is in Beverwijk."

De onthulling vond donderdag voorafgaand aan de raadsvergadering plaats in de publiekshal. Op uitnodiging van wethouder Hanneke Niele knipte Van Luijn samen met Niele het lint door. "Het oude Beverwijk, in het nieuwe Beverwijk", zo besloot Van Luijn.