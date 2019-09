Verdachte van stichten Haarlemse flatbrand 90 dagen langer in voorarrest

HAARLEM - De 44-jarige verdachte van de flatbrand in Haarlem eerder deze maand blijft in ieder geval 90 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter in Haarlem beslist. De verdachte is de bewoner van het pand.

Bij de brand overleed iemand. Het is nu, twee weken later, nog steeds onduidelijk om wie het precies ging. De verdachte werd in de nacht na de brand rond de flat aangehouden. Het Openbaar Ministerie doet verder geen mededelingen over de zaak.

Lees ook: Politie weet na 14 dagen nog altijd niet wie omkwam bij Haarlemse flatbrand

Brand in flat

De brand in de Rudolf Steinerstraat zorgde in de avond van 11 september voor veel commotie. Er was eerst een harde knal te horen en daarna een heftige brand in één van de flats. Buren van de drie onderste verdiepingen moesten geëvacueerd worden en moesten een tijd doorbrengen in Centerparcs.