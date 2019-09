Burgemeester Schuiling van Den Helder viert laatste publieke klus met 60-jarige bruidsparen

DEN HELDER - Burgemeester Koen Schuiling heeft vanmiddag op Willemsoord negen 60-jarige bruidsparen in het zonnetje gezet. Het was de laatste keer dat hij als burgemeester op klus ging met de inwoners. Morgen neemt hij na dik 9 jaar afscheid van de gemeente Den Helder.

"Ik dacht even dat hij niet zou komen", zegt de heer Van der Belt, die 60 jaar getrouwd is met Eva, die tegenover hem aan tafel zit te stralen. "Hij vertrekt natuurlijk morgen, ik dacht die heeft wel andere zaken aan zijn hoofd". In een restaurant op Willemsoord zijn alle bruidsparen bij elkaar gebracht die al 60 jaar lief en leed delen.

Lees ook: Burgemeester Den Helder Koen Schuiling: 'VVD maakt foute keuzes en verbetering is niet in zicht'

"Ik ben net als wethouder Peter de Vrij ook 60 jaar", speecht Schuiling, "Dus 1959 was een erg bijzonder jaar." De burgemeester heeft lastige tijden gekend. Er waren zware dossiers. Over de locatie van het Stadhuis is een flink robbertje gevochten door de politiek. Daarnaast was er bijvoorbeeld nog de affaire rond Wethouder Geurt Visser en zijn sms-jes die over de schreef gingen.

Ups en downs

"Elke bestuur kent zijn ups en downs", zegt Schuiling daarover, "Ik kijk liever naar wat Den Helder voor moois te bieden heeft en dat is heel veel. "Bestuurlijk is Den Helder een lastige gemeente. Maar de resultaten tellen. Ik denk dat mensen die hier een tijd niet geweest zijn kunnen zien dat er juiste besluiten genomen zijn. En de bestuurlijke rust is terug."

Lees ook: Koen Schuiling verlaat Den Helder en wordt burgemeester van Groningen

Schuiling heeft veel geliefde plekken in de gemeente maar de dijk bij Fort Kijkduin was zijn favoriet: "Zeker rond deze tijd met een beetje nevel is dat prachtige plek om over de stad uit te kijken. En je ziet daar de scheiding tussen Noordzee en Waddenzee, het is heel mooi."

Hart en ziel

Inmiddels is hij al druk bezig om zich in te werken voor de nieuwe klus in Groningen. Het is dus een drukke tijd. De belangrijkste ervaringen die hij mee neemt vanuit Den Helder zijn toch die met de inwoners: "Mensen die vertrouwen geven en zich met hart en ziel inzetten voor deze stad. Al die mensen hebben meegebouwd, zich weer ontworsteld aan de moeilijke tijd. Die is nu echt achter de rug en nu volle kracht vooruit"

De ambtsketting kan overigens nog niet helemaal terug in de kluis. Schuiling leidt morgen eerst Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nog door de stad. Van Dijk komt op werkbezoek en dus gaan de bestuurders langs alle belangrijke locaties in de gemeente. Daarna is de afscheidsreceptie van de burgemeester op het Koninklijk Instituut voor de Marine