Koen Schuiling verlaat Den Helder en wordt burgemeester van Groningen

DEN HELDER - Koen Schuiling (VVD) gaat Den Helder verlaten en wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Dat heeft de Groningse gemeenteraad vanavond bekendgemaakt.

Dat meldt mediapartner LOS Den Helder.

Schuiling (60) is de aanbevolen kandidaat en daarmee de beoogd opvolger van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. Den Oudsten is sinds 1 januari waarnemend burgemeester en heeft eerder aangegeven uiterlijk deze zomer te stoppen, zodra zijn opvolger bekend is.

Veel kanshebbers

De gemeente Groningen telt sinds 1 januari van dit jaar ruim 231.000 inwoners. Begin vorige maand werd al duidelijk dat Schuiling kandidaat was, maar velen gaven hem geen schijn van kans. Andere namen die genoemd werden waren Alexander Pechtold, Sharon Dijksma en Wilma Mansveld. Schuiling was eerder ook al VVD-fractievoorzitter en wethouder in Groningen.

Hoe de stemming is verlopen, is niet bekendgemaakt. Schuilings benoeming moet nog bekrachtigd worden door de ministerraad. Dat is doorgaans slechts een formaliteit. Over zijn opvolging in Den Helder is nog niets bekend.