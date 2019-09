Date blijkt overvaller: slachtoffer in Alkmaar mishandeld en bestolen

ALKMAAR - 'Soufiane Kaka' lijkt op zijn datingprofiel misschien de ideale schoonzoon, maar in werkelijkheid heeft hij mogelijk vele dates beroofd. De politie verspreidt nu zijn foto en vraagt om tips om deze oplichter te vinden.

Op 29 juli ontmoette 'Soufiane Kaka', niet zijn echte naam, een jongen in Alkmaar via de datingsite 'Hot or Not'. Hiervoor hadden de twee mannen al twee maanden contact met elkaar gehad via de website. Ze hadden afgesproken bij de woning van het slachtoffer. 'Soufiane' reed er in een grijze auto met blauwe lampen naartoe.

Vlak nadat hij binnenkwam, trok hij een wapen. Hij dwong het slachtoffer zijn pincodes en wachtwoorden af te staan en nam zijn bankpassen en paspoort mee. Ook sloeg hij de date bewusteloos met zijn pistool. Toen het slachtoffer bijkwam was er in Almere al geld afgenomen van zijn rekening. Het was een handlanger die pinde.

Mogelijk heeft charlatan 'Soufiane Kaka' meerdere slachtoffers gemaakt via datingsites. Zij die zich door dit verhaal geroepen voelen om hun verhaal te doen, kunnen contact opnemen met de politie.

Signalement

Kaka heeft een Arabisch uiterlijk en zwart, kort krullend haar. Bovenop zijn hoofd zaten langere krullen, de zijkanten waren opgeschoren. Hij is tussen 1.70 en 1.75 meter lang en heeft een getraind postuur. Hij heeft bruine ogen en volle wenkbrauwen. Het slachtoffer omschreef zijn hoofd als 'vierkant'. Op zijn rechter bovenarm heeft hij een kleine tattoo.