Kruidvat-medewerker zwaargewond na klap met hamer van overvaller

ZAANDAM - Een medewerker van de Kruidvat in Zaandam is gistermiddag zwaargewond geraakt bij een overval. Winkeliers vertellen tegen NH Nieuws dat de man hard met een hamer op zijn hoofd zou zijn geslagen.

Rond 17.15 uur kwamen twee overvallers geheel in het donker gekleed de winkel binnen. Allebei hadden ze een helm op. Het tweetal liep direct naar het slachtoffer en één van hen sloeg hem op zijn hoofd.

Vuurwapen

De ander had een vuurwapen (of iets dat daar op leek) bij zich. Het tweetal spoedde zich daarna naar de kassa en deden hier een greep uit. De overvallers gingen er daarna vandoor op een snor- of bromfiets over de Volendamstraat richting Westzaan.



Bebloed

"Ik was me van geen kwaad bewust totdat er een medewerker in paniek mijn winkel in kwam gerend en om hulp riep." Mario, eigenaar van de brillenwinkel naast de overvallen zaak, belde gisteren 112 en was als eerste in de winkel om hulp te verlenen. "Ik zag de jongens nog net wegrijden op een brommer. Toen ik naar binnen ging zat de medewerker met een bebloed hoofd op een kruk. Hij had duidelijk een harde klap gehad."

Zwaargewond

Volgens Mario was de jongen bij bewustzijn en nog erg scherp, maar is hij wel direct met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt vandaag dat het slachtoffer zwaargewond zou zijn geraakt door de klap. Mario die vanmorgen nog even contact heeft gehad met een medewerker van de Kruidvat, weet te vertellen dat het slachtoffer vandaag goed aanspreekbaar is.

De Kruidvat blijft vandaag dicht. Op de deur hangt een brief met de tekst 'Wegens omstandigheden zijn wij donderdag gesloten. Bedankt voor uw begrip.'