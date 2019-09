Burgemeester Zaanstad over brugdrama's: "We hebben het niet goed aangepakt"

ZAANDAM - Burgemeester Hamming heeft tal van maatregelen aangekondigd die de Zaanse bruggen veiliger moeten maken. Ook bood hij namens de gemeente zijn excuses aan, nadat er in de afgelopen jaren meerdere (dodelijke) ongelukken gebeurden.

Dat deed hij gisteravond, tijdens de bespreking van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de onveiligheid van de Zaanse bruggen.

"Risico's tot nul reduceren kan niet, maar we kunnen ons wel maximaal voor onze burgers inspannen", zo vertelt hij. "Hadden we anders moeten handelen? Uiteraard. We betreuren dat we het niet goed hebben aangepakt."

Tekst gaat verder onder de video



Extra camera's

De Onderzoeksraad concludeerde onlangs dat de gemeente Zaanstad ernstig tekort is geschoten om de bruggen veilig te maken. Na een dodelijk ongeluk op de Den Uylbrug in 2015 waarbij Marijke Fontijn omkwam gebeurde er afgelopen november een bijna dodelijk ongeluk op de Prins Bernhardburg. In die tussentijd heeft de gemeente nagelaten maatregelen te treffen. Want in beide gevallen was het zicht voor de brugwachter onvoldoende.

Lees ook: Onderzoeksraad: gemeente Zaanstad doet nog altijd te weinig na brugdrama's

Nu belooft het gemeentebestuur onder andere extra camera's en een beter zichtbare inrichting van de beweegbare onderdelen van de bruggen. Die krijgen een gele kleur.

'Beter laat dan nooit'

Wesley Fontijn, die in 2015 zijn moeder verloor bij het ongeluk op de Den Uylbrug, ijvert al jaren voor maatregelen. Hij is blij dat het eindelijk serieus wordt aangepakt. "Beter laat dan nooit", zegt hij na afloop van het raadsdebat. Hij hoopt dat alle bruggen in de toekomst met een detectiesysteem worden uitgevoerd, want die toezegging heeft hij van de gemeente Zaanstad nog niet gekregen.