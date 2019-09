Alleen nog roetveegpieten bij Sinterklaasintocht in Hilversum

HILVERSUM - Bij de Sinterklaasintocht in Hilversum in november zullen helemaal geen zwarte pieten meer te zien zijn. Dat maakt de gemeente bekend. Sinterklaas wordt alleen nog begeleid door roetveegpieten.

Afgelopen jaar waren er zowel zwarte- als roetveegpieten te zien in Hilversum. De Gooise gemeente heeft nu besloten de zwarte pieten in de ban te doen, omdat het elk jaar 'de lijn van het Sinterklaasjournaal' volgt. De NTR, de omroep achter het Sinterklaasjournaal, besloot eerder deze maand al alleen nog maar met roetveegpieten te werken.

Volgens burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum moet het Sinterklaasfeest een traditioneel volksfeest worden, maar 'aangepast aan de tijd'.

De Sinterklaasintocht in Hilversum is op zaterdag 16 november.

Demonstratie actiegroep

Voorafgaand aan de Sinterklaasintocht van dit jaar houdt de gemeente Hilversum eind volgende maand nog een maatschappelijk debat over de Sinterklaasintocht en de keuze voor wel of geen zwarte piet.

Dat debat komt er op voorspraak van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De actiegroep protesteerde tijdens de laatste sinterklaasintocht in Hilversum, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde: de actievoerders werden onder meer bekogeld met eieren. Omdat de sfeer te grimmig werd, werden de actievoerders weggestuurd. Broertjes verwacht met het besluit om alleen met roetveegpieten te werken te voorkomen dat er wederom gedemonstreerd gaat worden.

Maatschappelijk debat

Voor het debat wordt volgens de gemeente Hilversum 'een representatieve groep van Hilversummers' uitgenodigd. Het gaat om ouderen, gezinnen, jongeren, raadsleden en ondernemers. Vast staat wel dat dat debat geen invloed heeft op hoe zwarte piet er tijdens de komende intocht uitziet.