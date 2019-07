Hilversum gaat debat aan over uiterlijk Zwarte Piet bij sinterklaasintocht

HILVERSUM - Er komt na de zomer een 'maatschappelijk debat' over de toekomst van de Hilversumse sinterklaasintocht en het uiterlijk van Zwarte Piet. Dat laat burgemeester Pieter Broertjes weten aan de gemeenteraad.

Het debat komt er op aanjagen van actiegroep Kick Out Zwarte Piet dat het uiterlijk van Zwarte Piet racistisch vindt en graag ziet veranderen.

Eerder protest

De actiegroep protesteerde tijdens de laatste sinterklaasintocht in Hilversum, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde: de actievoerders werden onder meer bekogeld met eieren. Omdat de sfeer te grimmig werd, werden de actievoerders weggestuurd.

Het steekt de protestanten dat de eierengooiers van destijds nooit zijn vervolgd. Nu er ook relschoppers zijn veroordeeld voor eieren gooien tegen demonstranten tegen Zwarte Piet in Eindhoven ziet Kick Out Zwarte Piet ook aanleiding om te kijken naar vervolging van de relschoppers in Hilversum. Burgemeester Broertjes laat weten dat die kans klein is: er is destijds geen aangifte gedaan en zonder aangifte komt er ook geen onderzoek. Daarnaast zijn beelden van beveiligingscamera's na een maand verwijderd vanwege de privacywet.

Lees ook: Ook intocht Hilversum grimmig: anti-Pietdemonstranten weggestuurd 'voor eigen veiligheid'

Na het vervelend verlopen protest heeft de actiegroep een gesprek aangevraagd met de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes. Kick Out Zwarte Piet wil een maatschappelijk debat houden waarin 'de wijze van sinterklaasviering onder de aandacht wordt gebracht'. Burgemeester Broertjes gaf meteen al aan de handschoen graag op te pakken.

Opzetten debat

De gemeente Hilversum gaat nu kijken hoe dat debat het best vormgegeven kan worden en welke partijen er aan het debat mee zouden moeten doen. Er gaat nu een datum voor het debat worden gepland. Welke gevolgen de uitkomsten van het debat hebben voor de sinterklaasintocht van dit jaar en de jaren daarna wordt nog niet gezegd.