Gedupeerd gezin moet 2.000 euro dokken om Thomas Cook-vakantie te redden

SCHIPHOL - Toen Patty Perlot met haar gezin vanochtend richting Schiphol reed, had zij geen flauw benul dat het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook flink roet in het eten zou gooien. Via Facebook kwam ze erachter dat haar reis was geannuleerd. Een oplossing was er wel, maar die kost 2.000 euro.

"Ik word er echt niet goed van", vertelt een geëmotioneerde Patty tegenover NH Nieuws. "Op advies van Thomas Cook heb ik mijn reis omgeboekt. Ik heb er toen dik driehonderd euro bij moeten betalen." Dat deed de Brabantse gisteren en ze besloot rustig te gaan slapen: alles was in kannen en kruiken voor een welverdiende vakantie naar Gran Canaria.

'Kastje naar de muur'

Zo leek het tenminste. Vanochtend werd onderweg naar Schiphol duidelijk dat haar reis was geannuleerd. "Ik ben niet gebeld. Door niemand. Dus volop stress, twee huilende kinderen, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd."

Patty en haar man moesten negen maanden sparen voor de reis: de eerste keer met het vliegtuig. "Nu kan het op het laatste moment niet doorgaan. Dat is echt balen, kan ik je zeggen", vertelde Patty vanochtend.

Flinke smak geld

Even later bleek er toch een oplossing te zijn: voor 2.000 euro mocht Patty met haar gezin naar Gran Canaria. Een flinke smak geld die toch maar werd betaald: de vakantie gaat voor alles. Het gezin heeft in totaal 2.300 euro extra geïnvesteerd in de reis. Of zij daar iets van terugzien, is afwachten.

