Alle vakanties van Neckermann en Thomas Cook geannuleerd

HOOFDDORP - Alle reizen die zijn geboekt via Neckermann of Thomas Cook zijn geannuleerd. Dat laat de reisorganisatie weten. Mensen die via reisorganisatie Expedia hebben geboekt, die samenwerkt met Neckermann, ondervinden geen problemen en kunnen hun tripje voortzetten.

"Uw reis gaat niet door", schrijft de organisatie op hun servicepagina. Op deze webpagina kun je goed zien wat jij als gedupeerde reiziger moet en kan doen. Stichting Garantiefonds Reisgelden heeft een noodnummer bekendgemaakt voor gedupeerde reizigers: 070-3071111.

Gisteren viel de reisorganisatie Thomas Cook om. Toekomstige reizigers kunnen daarom naar hun vakantie fluiten. Mensen die al op vakantie zijn, kunnen hoogstwaarschijnlijk gewoon terugvliegen. "Ondervindt u geen problemen? Blijf dan rustig van uw vakantie genieten. Neem alleen contact op in dringende gevallen", aldus Neckermann.