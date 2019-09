Zes autobranden in Hilversum in anderhalve maand, politie ziet nog geen verband

HILVERSUM - Na de zesde nachtelijke autobrand in Hilversum in anderhalve maand tijd gaat de politie er vooralsnog nog niet vanuit dat de branden met elkaar te maken hebben. Dat laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. "Het is heel lastig om nu al een link te leggen."

Afgelopen nacht was het weer raak: aan de Neuweg brandde een geparkeerde auto helemaal uit. De politie laat weten dat de brand 'zeer waarschijnlijk' is aangestoken.

Lees ook: Geparkeerde auto brandt uit in Hilversum

Steenworp afstand

Sinds half augustus was het ook al raak aan de Bosdrift, Kolhornseweg, Cornelis Evertsenstraat, Bakkerstraat en het Jac. P. Thijsseplein. Tot twee keer toe was het zelfs twee keer raak in dezelfde nacht en stonden de auto's op steenworp afstand van elkaar.

De politie kan niet anders concluderen dan dat ook deze branden zeer waarschijnlijk aangestoken zijn. Maar of dat ook door dezelfde dader is gebeurd, durft de politie nog niet te zeggen. "Dat sluiten we natuurlijk zeker niet uit, maar die link leggen we nu absoluut nog niet. Daar hebben we nog te weinig informatie voor", aldus de politiewoordvoerder.

De reeks Hilversumse autobranden tot nu toe



Rechercheonderzoek

Naar de branden van de laatste tijd wordt nog volop rechercheonderzoek gedaan. Ook de brand van vannacht aan de Neuweg wordt onderzocht. Een signalement van de dader is nog niet bekend.

De politie hoopt dat buurtbewoners iemand gezien hebben die de auto aanstak, bij de brand wegrende of zich van te voren al verdacht ophield in de buurt. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.