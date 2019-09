Geparkeerde auto brandt uit in Hilversum

HILVERSUM - Wederom is er afgelopen nacht een auto uitgebrand in Hilversum. Dat gebeurde rond 1.30 uur op de Neuweg. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Toen de brandweer bij de brandende wagen aankwam, stond voornamelijk de voorkant in de brand. De brandweer heeft de vlammen gedoofd en een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

Het is afgelopen tijd op het gebied van autobranden vaker raak in Hilversum. De teller staat met de brand van afgelopen nacht op zeven branden in september.