Rechtbank Schiphol wijst verzoek toelaten pers liquidatieproces-Marengo af

SCHIPHOL - De zitting in het proces rondom Taghi was even geschorst. De rechters trokken zich terug om te beslissen over het verzoek van de advocaten van de verdachten om de pers toch toegang te verlenen.

De zogeheten pro-formazitting vindt plaats achter gesloten deuren in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Alleen procespartijen, zoals rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten, mogen aanwezig zijn. Het advocatenkantoor van Bénédicte Ficq twitterde over het verzoek:

Lees ook: Rechtbank Schiphol zwaar beveiligd vanwege proces rondom Taghi

De rechtbank heeft besloten om het verzoek te weigeren. Wel brengen ze later vandaag een persverklaring uit. Dat de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt is een gevolg van de moord op de advocaat van de kroongetuige in het proces, Derk Wiersum. Die werd vorige week voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten.