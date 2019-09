Rechtbank Schiphol zwaar beveiligd vanwege proces rondom Taghi

SCHIPHOL - Op de wegen naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol staan tientallen zwaarbewapende marechaussees. Op alle straathoeken is zichtbare bewaking aanwezig, dit naar aanleiding van de moord op de advocaat Derk Wiersum, die bij dit proces betrokken was.

Om 09.00 uur begint daar de eerste van twee niet-inhoudelijke zittingen in het liquidatieproces Marengo. De zogeheten pro-formazitting vindt plaats achter gesloten deuren. Alleen procespartijen, zoals rechters, officieren van justitie, advocaten en de verdachten, mogen aanwezig zijn. Pers en publiek worden geweerd, pas na afloop komt er mogelijk een verklaring van de rechtbank.

Dat de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt is een gevolg van de moord op de advocaat van de kroongetuige in het proces, Derk Wiersum. Die werd vorige week voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten.