Kunstenaar Rob Scholte daagt gemeente Den Helder om sloop postkantoor

DEN HELDER - Kunstenaar Rob Scholte klaagt de gemeente Den Helder weer aan, nu om de beoogde sloop van het vroegere postkantoor van Den Helder te voorkomen. Scholte had hier eerder zijn museum. De zaak dient morgen.

De gemeente wil op de plaats van het gebouw appartementen realiseren en heeft hiervoor aannemer Tuin Projectontwikkeling aangesteld. Scholte is het hier niet mee eens en wil door middel van een kort geding de sloop voorkomen.

De kunstenaar ligt al jaren overhoop met de gemeente. Vorige week deed de rechter uitspraak in een andere zaak. De rechtbank oordeelde dat de gemeente vorig jaar Scholte terecht uit zijn woning en atelier had gezet. Het gevolg is dat hij moet opdraaien voor de ontruimingskosten en achterstallige rekeningen, bij elkaar zo'n 400.000 euro. De gemeente was opgelucht dat het langlopende conflict eindelijk voorbij was. Nu lijkt dat toch niet zo te zijn.