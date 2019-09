Kunstenaar Rob Scholte moet 400.000 euro betalen aan gemeente Den Helder

DEN HELDER - Kunstenaar Rob Scholte moet de gemeente Den Helder ongeveer 400.000 euro betalen. Dat oordeelde de rechter vandaag in de rechtbank van Alkmaar. Het langlopende conflict tussen Scholte en de gemeente ging over de huur van het voormalige postkantoor, waar hij zijn museum en atelier (zo bleek vandaag) illegaal runde. "Dit geschil tastte het imago van Den Helder aan", zegt wethouder Michiel Wouters.

Het gebouw werd vorig jaar april ontruimd na een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam. Dit gebeurde omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan de oproep om te vertrekken. De gemeente Den Helder voerde op dat Scholte een gebruiksovereenkomst had en dus geen huurder was. Daarop oordeelde de bodemrechter dat Scholte wél huurder was en stuurde de zaak naar de kantonrechter.

Volgens de rechtbank blijkt uit diverse overeenkomsten dat Scholte een bedrijfswoning huurde, geen woning. En dus oordeelde zij dat de gemeente correct heeft gehandeld en de overeenkomsten terecht heeft opgezegd.

Als gevolg daarvan moet Scholte onder meer ontruimings- en opslagkosten ter waarde van 361.340,00 euro betalen. Daarnaast veroordeelde de rechtbank hem tot betaling van 24.519,71 euro wegens openstaande rekeningen voor gas, water en licht. Ook moet hij nog wat dwangsommen afbetalen. "De kwestie heeft niemand goed gedaan", aldus Wouters. "Het heeft veel tijd en energie gekost én het imago van de stad is aangetast."

Ook laat wethouder Wouters weten aan NH Nieuws 'dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken: na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder'.